Liegi-Bastogne-Liegi 2023 | Demi Vollering completa il Trittico delle Ardenne | seconda una super Elisa Longo Borghini

(Di domenica 23 aprile 2023) Con unacosì c’è davvero ben poco da fare. Ci ha provato, con una prova coraggiosa ed eccezionale, ma in volata a prevalere è la neerlandese: per il fenomeno della SD Worx siil, dopo Amstel e Freccia arriva anche il successo alla. Emulata dunque Anna van der Breggen, attuale direttrice sportiva proprio di. Sulla Côte de Stockeu si è accesa la corsa: attacco a cinque con Marlen Reusser (Team SD Worx), Amanda Spratt (Trek-Segafredo), Kataryzna Niewiadoma (Canyon//SRAM Racing), Esmée Peperkamp (Team DSM) ed Anna Henderson (Team ...

...00 - RAIDUE HD: Notiziario - TG Sport Giorno (diretta) dallo studio TV1 - Milano ore 15:40 - RAIDUE HD: Ciclismo - Le Classiche del Nord 2023:(diretta) da[Belgio] ...La diretta scritta della2023, la 'Decana' delle Classiche che oggi chiude di fatto questa prima parte di stagione con la conclusione del Trittico delle Ardenne. Quasi 260 km e dieci cotes, di cui ...Saranno Tadej Pogacar e Remco Evenepoel a partire con il favore del pronostico domani, quando si competerà per la 4a 'Classica Monumento' del 2023: la. Il campione sloveno, che può centrare il filotto nelle Ardenne dopo le vittorie alla Amstel Gold Race e alla Freccia Vallone, e il campione belga, che ha messo nel mirino la '...

Con una Demi Vollering così c'è davvero ben poco da fare. Ci ha provato Elisa Longo Borghini, con una prova coraggiosa ed eccezionale, ma in volata a prevalere è la neerlandese: per il fenomeno della ...