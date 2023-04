L’ex stella del Manchester United dice ai Red Devils di firmare il principale obiettivo di trasferimento del Chelsea

Leggi su justcalcio

(Di domenica 23 aprile 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Ex(si apre in una nuova scheda) L’attaccante e vincitore della Scarpa d’Oro della Premier League Dion Dublin ha rivelato chi pensa che il suo vecchio club dovrebbeper risolvere il bisogno di centravanti quest’estate. Lodovrebbe essere sul mercato per un nuovo numero nove, dopo essersi separato da Cristiano Ronaldo a novembre. Wout Weghorst è arrivato in prestito dal Burnley a gennaio, ma non avrebbe mai rappresentato la soluzione a lungo termine per la squadra di Erik ten Hag. Harry Kane e Victor Osimhen sono i due nomi più importanti da collegare alall’Old Trafford nella prossima finestra di mercato, mentre l’Atalanta (si apre in una nuova scheda) Siche anche Rasmus Hojlund sia nel ...