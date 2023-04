L’ex ministro Di Maio inviato Ue nel Golfo Saprà scacciare le ombre del Qatargate?

Leggi su velvetmag

(Di domenica 23 aprile 2023) Come ventilato da mesi, va ora formalizzandosi l’incarico didell’Unione Europea nelPersico per Luigi Di. “Dopo un’attenta valutazione, considero Diil candidato più adatto” ha scritto l’Alto rappresentante Ue, Josep Borrell. La missiva che contiene la preferenza percapo della Farnesina sotto i governi Conte II e Draghi (2019-2022), è stata inviata agli Stati membri dell’Unione. “In quanto exdegli Esteri italiano, Luigi Diha il necessario profilo politico a livello internazionale per questo ruolo” ha evidenziato Borrell, a cui spetta la prerogativa della nomina. Luigi Di. Foto Ansa/Michele MaravigliaDiin carica per 2 anni Nella lettera ai Ventisette, l’Alto rappresentante ...