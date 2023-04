L’Empoli di Zanetti ha una dimensione consolidata e difende basso

Leggi su inter-news

(Di domenica 23 aprile 2023)diha una sua identità ben definita, con il tecnico che in particolare nel 2023 ha bloccato i suoi titolari. Il modulo di riferimento è il 4-3-1-2 e la prima idea èrsi bassi per cercare spazi e ripartenze, TATTICA – Il modulo di riferimento diin questa stagione e in generale deldegli ultimi anni è il 4-3-1-2. In una sola partita il tecnico ha derogato a questa impostazione tattica, a San Siro contro l’Inter (vedi highlights) quando ha optato per un 4-3-2-1 per coprire meglio la prima costruzione di Simone Inzaghi. La squadra tende a coprire con un bloccoe compatto, specialmente tra linea difensiva e mediani, per poi sfruttare il campo in ripartenza. Senza lanci lunghi però (dato dove sono penultimi in A): i toscani amano cercare gli ...