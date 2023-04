“Legato a un’auto e trascinato” Il racconto choc delle torture in Venezuela

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 23 aprile 2023) Le terrificanti testimonianze raccolte dalla Corte Penale Internazionale sulla tortura inLa Corte Penale Internazionale (ICC) ha pubblicato ieri il rapporto della Victim Participation and Reparations Section (“VPRS”) che ha raccolto le testimonianze di 8.900 vittimene, a sostegno della richiesta del procuratore dell’Aja, Karim Khan, di proseguire le indagini per reati contro l’umanità in. Nel rapporto, la CPI cita alcunetestimonianzevittime che hanno raccontato lee le violenze sessuali subite dal regime di Nicolás Maduro: “L’hanno spogliato nudo e hanno ordinato a un cane rottweiler di mordergli i testicoli”. “La vittima è stata rapita da un gran numero di funzionari del SEBIN che lo hannomani e piedi, lo ...