Lega Serie A | riunione decisiva per il futuro dei diritti Tv

Leggi su ildenaro

(Di domenica 23 aprile 2023) È pronta a partire la lunga corsa per arrivare a definire chi trasmetterà laA nei prossimi anni. I club domani 24 aprile si riuniscono in una nuova assemblea di, stavolta in videoconferenza e non nella sede di via Rosellini a Milano, e tra i tanti temi all’ordine del giorno c’è il bando per la prossima asta per itv. Tante le questioni da analizzare da parte dei club per quanto riguarda il bando, a partire dalla durata: laha ottenuto dalla politica la modifica della Legge Melandri, con la possibilità di vendere così iTv su 5 anni invece che sull’attuale triennio. La discussione vera anche tra i club è però quella relativa alla composizione dei pacchetti. Domani c’è una prima discussione sulla questione, con l’obiettivo di arrivare entro maggio alla definizione del ...