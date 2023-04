Lecce | Baroni | 'C'è rammarico ma dobbiamo insistere con questo spirito'

(Di domenica 23 aprile 2023) Il tecnico delMarcoha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida esterna persa per 2-0 contro il Milan. Il palo di Banda e il...

... il Milan torna a vincere in campionato davanti al proprio pubblico, battendo ilnella sfida ... mentre i salentini dirimediano un'altra sconfitta restando ancorati a quota 28 e con sole ...(4 - 3 - 3): Falcone; Gendrey (dal 33' st Romagnoli) Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin (dal 30'... MarcoArbitro: CHIFFI Assistenti: VALERIANI - MASSARA IV uomo: GIUA VAR: MARINI AVAR: MUTO ...... al Meazza vince 2 - 0 il Milan 23/04/2023 - 20:00 Redazione Evidenza , Sport 0 50 MILANO ( di Carmen Tommasi ) - Al 'Meazza' ildiperde, 2 - 0, contro il Milan di Pioli. Un gol per ...

Baroni, conferenza Milan-Lecce: Colombo out e dubbi di formazione Tuttosport

Il Milan ha battuto 2-0 il Lecce nella 31a giornata di Serie A agganciando momentaneamente la Roma al quarto posto in classifica. Per tornare al successo dopo due pareggi di fila, i rossoneri di Pioli ...Il tecnico del Lecce, Marco Baroni ha commentato lo 0-2 in casa del Milan: "Il rammarico c'è quando una squadra perde, ma anche la consapevolezza ...