Leao trascina ancora il Milan che batte il Lecce e tiene aperta la corsa Champions

(Di domenica 23 aprile 2023) Ilè più vivo che mai.il2-0 con doppietta die affianca al quarto posto la Roma che però gioca domani in casa dell’Atalanta.ha segnato un gol di testa e l’altro di sinistra dopo una fuga di circa 40 metri. La zonadiventa sempre più calda in questo finale di stagione. Le vittorie die Inter, rispetto alla sconfitta della Lazio, sistemano un cordone che fa da confine tra quella che è la Zona Europa e le restanti posizioni della classifica. Con la sfida tra Napoli e Juventus di questa sera si potrà capire meglio cosa ne sarà dei biglietti per l’Europa. A oggi, senza considerare l’Atalanta che potrebbe riaprire il discorso Europa vincendo a Roma, sono cinque le squadre e solo tre i posti disponibili. Lo stesso vale per la ...

... Salgono Cacace e Parisi da sinistra, ma non riescono a trovare la strada per la porta 78': Ci prova Saelemaekers ma Ebuehi lo ferma, però sila palla oltre a linea laterale 77':da ...Protagonista della partita Rafa, che stravince il confronto con Kvaratskhelia e con una doppiettagli uomini di Pioli: di Brahim Diaz e Saelemaekers le altre due segnature. Il Milan ...Il neo ct Martinez ha restituito la maglia da titolare tra i pali a Rui Patricio , mentreè ... Elmasla Macedonia del Nord contro Malta Nel gruppo dell'Italia è partita bene la Macedonia ...

La Champions come pensiero fisso: Leao trascina il Milan col Lecce, 2-0 e aggancio alla Roma TUTTO mercato WEB

La squadra di Pioli raggiunge i giallorossi a quota 56 Nella gara delle 18:00 valida per la 31° giornata di Serie A il Milan risponde all’Inter superando il Lecce 2-0. Partita più complicata di quanto ...Le reazioni social alla vittoria del Milan in campionato contro il Lecce: esaltato Leao per i suoi gol e le giocate, mentre non mancano le polemiche per l'arbitraggio ...