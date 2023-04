Le rondini

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 23 aprile 2023) Vincenzo Calafiore Chissà perché, per parlare del dramma della migrazione, l’approdo di migliaia di fuggiaschi all’isola greca di Kos, abbia pensato al o agli uccelli migratori che si fermano sull’isola di Ventotene,( Mar Tirreno ) tappa essenziale, importante, delle migrazioni di uccelli. Mi sono reso conto di quanto siano adatti, questo titolo e l’argomento migranti umani. Penso alle enormi distanze che coprono, le traversate più pericolose sono quelle del Mediterraneo e del Sahara: esattamente come i migranti umani. Se sbagliano vento, sono morti. Le isole Ventotene, come Lampedusa o Kos, offrono loro una sosta preziosa durante la traversata. Come gli uccelli i migranti umani affrontano i pericoli di una morte probabile, per scampare a una morte certa. Gli uccelli migrano per due ragioni essenziali. La prima è, naturale: la ricerca di nuovi territori in cui nidificare e ...