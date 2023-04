Laziomania | perdere contro questo Toro fa rodere | ma ora uniti contro +15 | arbitracci e bulletti

FA SCHIFO- Ok, contro l'AZ è stata dimenticabile come sconfitta, e dopo domenica, bene o male che vada, sarà una sconfitta sorpassata di brutto da una gara cruciale . Ma la gestione totale ...Commenta per primo Potremmo parlare a lungo di quanto sia sempre brutto, specialmente in casa, specialmente in coppe europee, specialmente con una squadra di discreto livello ma nulla più, come l'AZ. Potremmo parlare a lungo di quanto Luis Alberto stia facendo ...... e molto fanno i calciatori, ma la visione che hanno ha il potere di farti vincere ole partite. Ha il potere di rompere il muro di cinta granata, durato 1 oretta, per portarla a casa senza ...

Laziomania: perdere contro questo Toro fa rodere, ma ora uniti ... Calciomercato.com

Cerchiamo qualcosa che ci dia una mano. Viene poco da dire quando si perde per una mezza/tutta quaglia del portiere, il buon Provedel che tante volte ci ha clean-sheetato in questa stagione. Non mi ar ...