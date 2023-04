Lazio-Torino | Karamoh denuncia gli insulti razzisti di un tifoso | “Come può entrare allo stadio?”

(Di domenica 23 aprile 2023) Yannsui suoi profili social gliche ungli ha rivolto durante, match della trentunesima giornata di Serie AOlimpico. L’attaccante granata si chiede “questo tipo di persona possaancoranel 2023”, allegando il video in questione. Un episodio da condannare nel giorno in cui il presidente della FIGC Gravina ha concesso la grazia a Romelu Lukaku per dare un forte segnale alla lotta contro ogni tipo di discriminazione. FOTO Piena solidarietà a Yann #dopo quello accaduto ieri durante #. Il razzismo è una lotta ...

La vittoria in casa della seconda in classifica è certamente un'impresa. Quali sono i numeri che la vanno ad avvalorare "è stata una delle migliori partite della banda Juric e potrebbe aumentare i rimpianti per qualche punto perso in passato, ma nello spogliatoio granata c'è solo voglia di godersi l'...Poi le tre partite del sabato: successo della Salernitana sul Sassuolo per 3 - 0,sconfitta dalall'Olimpico per 1 - 0, pari per 1 - 1 tra Sampdoria e Spezia. Si chiude lunedì con ...BaroniCLASSIFICA SERIE A: Napoli* 75,61, Juventus* 59, Roma* 56, Inter 54, Milan* 53, Atalanta* 49, Bologna 44, Udinese, Fiorentina e42, Monza 41, Sassuolo 40, Salernitana 33, Empoli ...

Quarta gara tra Lazio e Torino con Sarri e Juric in panchina e per la quarta volta i granata escono imbattuti (tre pareggi e una vittoria) Andrea… Leggi ...Al termine della sfida contro il Torino, Felipe Anderson con un pizzico di delusione ha commentato la sconfitta... La Lazio si prepara alla stagione che verrà. Il ritorno in… Leggi ...