Lazio-Torino Gazzetta | «Ululati a Singo e Karamoh dalla Curva Nord»

, secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport ci sarebbero stati degli ululati razzisti nei confronti dei due granata Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, in occasione ...Ghersini non verrà fermato dall'arbitro Rocchi: la richiesta di Sarri doponon verrà così accolta Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il designatore della Can A e B Gianluca Rocchi non avrebbe alcuna intenzione di fermare Davide Ghersini, ...Un campanello d'allarme. Che con i precedenti però preoccupa non poco. Lo scivolone di sabato pomeriggio in casa con ilpreoccupa molti tifosi della. Qualcuno, sui social, ha perfino scherzosamente coniato il termine 'laziare'. Una specie di sinonimo di autosabotaggio. Già, perché negli anni i ...

Tifosi in ansia per la Champions, sfumata in altre stagioni sempre nelle ultime giornate. Lunedì si saprà qualcosa di più sulle condizioni di Zaccagni in attesa che il giudice sportivo decida sui “buu ...Sabato prossimo (ore 20,45) c’è Torino-Atalanta, parla il calciatore granata che ha deciso ieri la partita contro la Lazio Il Torino ieri ha sbancato l’Olimpico, grazie alla rete di Ilic: “Sono tre pu ...