Lava il viso in questo modo | otterrai risultati incredibili!

(Di domenica 23 aprile 2023) Ogni Donna Up che si rispetti si prende minuziosamente cura del proprio, cercando riservargli tutte le accortezze necessarie per mantenerlo giovane e fresco a lungo. La routine quotidiana perfetta prevede una detersione mirata, con prodotti adatti alla tipologia di epidermide di ciascuna. Latte per le pelli secche, acque micellari per quelle normali, gel detergenti per quelle miste o grasse, a seguire un tonico modulato sempre secondo le esigenze personali, un siero e una emulsione idratante, lenitiva, nutriente, opacizzante o anti age. La gamma di scelta è vastissima e si ampia ogni anno di più, grazie alla ricerca scientifica e cosmetica. Sul mercato troviamo davvero tutto il necessario per poter prolungare a lungo la tonicità e la compattezza del derma e preservare un volto liscio e poco segnato. Ma c’è un nemico piuttosto occulto, silenzioso e impensabile che ...