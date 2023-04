Latina Gestione del Tribunale di Latina | Funzione Pubblica della Cgil annuncia sit-in di protesta

(Di domenica 23 aprile 2023)– I guai non arrivano mai per caso. Che continui a piovere sulladeldidopo i clamorosi arresti chiesti dalla ProcuraRedi Perugia, la conferma, puntuale, è arrivata da una iniziativa nell’aria da giorni. La segreteria provincialeha formalizzato la proclamazione di un L'articolo Temporeale Quotidiano.

... giudice al Tribunale di, principale indagata di una vicenda di corruzione che tira in ballo le nomine di professionisti esterni per ladi società sotto sequestro. Tra le utilità ...'Nella misura cautelare - spiega ancora la Procura di Perugia - sono, infine, indicati plurimi atti contrari ai doveri d'ufficio che il Giudice diavrebbe tenuto nella ladelle ......ogni giorno conflitti a bassa intensità tra diverse comunità con modalità differenti di... che l'hanno portata in giro per tutto il mondo, e in particolare in america, fino a diventare ...

Arrestati GIP di Latina e due collaboratori RaiNews

Prima di ogni altra cosa venivano le «utilità nella vendita della funzione», così le chiama il giudice per le indagini preliminari di Perugia che giovedì mattina ha ordinato l’arresto della collega Gi ...Latina, la gip arrestata per corruzione cercava di non perdere il controllo delle società sequestrate: «I 1500 euro Mettimeli nella borsa» ...