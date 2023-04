(Di domenica 23 aprile 2023) Il Miticonon c'è più. È arrivata una ruspa alta come unoe ha abbattuto la mitica Tribuna Est come un ecomostro qualsiasi. L'ha presa a morsi e l'ha sbriciolata. La Tribuna Est era la ...

Il Mitico non c'è più. È arrivata una ruspa alta come uno stadio e ha abbattuto la mitica Tribuna Est come un ecomostro qualsiasi. L'ha presa a morsi e l'ha sbriciolata. La Tribuna Est era la muraglia,

L'Appiani non c'è più: il lungo addio allo stadio che con Rocco ha fatto la storia La Gazzetta dello Sport

Alla fine degli anni 50 le imprese del Padova dei miracoli. La Tribuna est, cuore della passione popolare, lascerà iil posto al verde ...