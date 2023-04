L’appello della figlia di Almirante | Giuliana de’ Medici | “Il 25 aprile si volti pagina in favore dell’unità”

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 23 aprile 2023) Basta polemiche, si apra la stagionepacificazione nazionale.de’di Giorgio e donna Assunta e segretaria nazionaleFondazione dedicata a suo padre, in una intervista all’Adnkronos, a proposito del 25sottolinea che «dovrebbe essere un momento di pacificazione nazionale, come ha sempre sostenuto Giorgio, fin dal suo debutto in Parlamento».De’cita le parole di«Gli orroriguerra – affermade’– li conosciamo tutti, ma non sono stati commessi solo dai fascisti. Mi sembra che ormai nel 2023, dopo quasi 80 anni, sia anacronistico enfatizzare ...