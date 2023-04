Lapo Elkann twitta ancora in favore del Napoli e i tifosi della Juve lo assalgono

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 23 aprile 2023) Questo è decisamente l’anno del. Dopo la sconfitta rimediata dallantus contro ilhato: “Dantino molto amareggiato ma non posso non accettare che questo anno e l’anno del”. Dantino Molto Amareggiato ma non posso non accettare che questo anno e l’anno del. Complimenti —(@) April 23, 2023 Dal tweet è nata una lunghissima discussione con iamareggiati per la sconfitta che chiedono l’allontanamento di Allegri che ritengono responsabile delle sconfitte dei bianconeri. Potessi io sono azionista ...