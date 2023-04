Lacrime | foto e malinconia | la foto di Noemi con Totti che spiazza la Blasi | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 23 aprile 2023)Bocchi e Francescoormai non si nascondo più. E così questa volta sui social appare la loro ultima avventura. I due sono volati in Spagna a Madrid per assistere alla partita del Real contro il Celta. Un appuntamento speciale per il Pupone ch enon tornava da tempo al Bernabeu. In quello stadio fu protagonista di una notte magica con la Roma e fu anche vicinissimo al passaggio con la maglia dei Blancos. Solo l'amore per la Roma e quel suo attaccamento alla maglia fuori dal comune ha permesso ai giallorossi di trattenere il Pupone. Florentino Perez, presidente del Real, gli disse: "Sei stato l'unico giocatore a dirmi di no", con il tono di un rimprovero. Ora il ritorno in quello stadio insieme aBocchi. Unae qualche video per raccontare sui social la splendida serata madridista. ...