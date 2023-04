L'abito di John Travolta nella "Febbre del sabato sera" venduto a 260mila dollari

Travolta, che oggi ha 69 anni, divenne una star proprio con quel film di 46 anni fa; il ruolo del ballerino newyorchese gli consenti di essere per la prima volta nominato ai premi Oscar. Julien'...Travolta, che oggi ha 69 anni, divenne una star proprio con quel film di 46 anni fa; il ruolo del ballerino newyorchese gli consentì di essere per la prima volta nominato ai premi Oscar.Basta guardarlo per cominciare a canticchiare 'More than a Woman' dei Bee Gees. L'bianco indossato daTravolta nel film cult 'La febbre del sabato sera' fa parte della storia del cinema , e da oggi ha un nuovo proprietario: il compratore che l'ha acquistato all' asta per ...

Venduto all’asta abito John Travolta in “Febbre del sabato sera”: prezzo record Quotidiano di Sicilia

È uno dei costumi più famosi e riconoscibili della storia del cinema: il completo bianco indossato da John Travolta in "La febbre del sabato sera" è stato ...Prezzo record per l'iconico vestito con cui Tony Manero si scatena sulle piste di Brooklyn nel film del 1977. Comprato a 39mila dollari anche il bastone di Charlie Chaplin ...