“L’abbiamo affogata” Marzia Capezzuti | svolta nelle indagini | 3 arresti La confessione choc

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 23 aprile 2023) Si fa finalmente chiarezza sulla morte di, la donna uccisa in un casolare di Montecorvino Pugliano (Salerno). A confessare l’omicidio della 29enne è stato un ragazzo di appena 15 anni durante una videochiamata alla sorella maggiore. Finiti quindi in carcere Mariabarbara Vacchiano, cognata della ragazza, ed il compagno Damiano Noschese: il figlio della coppia, il 15enne che avrebbe confessato, è stato quindi raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in un istituto penale minorile. Il ragazzo in questione, alla sorella, avrebbe confessato: “L’amma affucat”, che tradotto starebbe per “”. Quel punto la registrazione dellaè stata immediatamente consegnata agli investigatori e ha portato all’arresto delle tre persone di cui sopra. La sorella del 15enne ...