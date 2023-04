La Venere di Botticelli come Chiara Ferragni | l' ironia dell' influencer

La campagna promossa dal ministero del Turismo e dall'Enit per promuovere le bellezze italiane continua a suscitare polemiche. Dopo quelle per la scelta di "trasformare" ladiin una influencer, ecco che nello spot "Open to meraviglia" emerge un altro dettaglio che ha scatenato i social. La scena in cui un gruppo di amici brinda è stata girata in una ...Ho scelto consapevolmente ladi, un'icona conosciuta in tutto il mondo e simbolo della nostra italianità. È evidente che non la potevamo proporre nella campagna così com'è dipinta, ...La scelta del Ministero del Turismo guidato da Daniela Santanché di utilizzare una versione 2.0, come influencer, delladiper la promozione turistica delle bellezze d'Italia continua ad attirare critiche e commenti feroci. A stroncarla è stato in primo luogo un collega di governo della ministra, il ...

La Venere di Botticelli in minigonna ambasciatrice dell’Italia nel mondo Corriere TV

La scena dei giovani che brindano in cantina sarebbe stata girata in Slovenia, con un vino non italiano. È ancora polemica sullo spot "Open to meraviglia" ...Dopo la polemica nei confronti del ministero del Turismo a causa della Venere di Botticelli influencer, ecco un’altra gaffe. A quanto pare lo spot “Open to meraviglia” utilizzato per lanciare il made ...