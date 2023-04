La torta cremosa al cocco | facile | veloce e si scioglie in bocca!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 23 aprile 2023) Laal: un tripudio di sapore evolezza! Se ami il sapore delnon puoi lasciarti sfuggire la ricetta qui di seguito. La ricetta di questaalè ottima per creare un dolce super goloso e genuino. Perfetta da assaporare durante una buona merenda o dopo pranzo, questo dessert conquisterà tutta la famiglia grazie al suo invitante profumo e alla sua morbidezza. In una manciata di minuti riuscirai a creare unadavvero diversa dalle solite e decisamente sana e leggera. Laal: un tripudio di sapore evolezza! Gli ingredienti che occorrono per creare laal...