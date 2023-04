La sposa | Storia di una ladra di libri o Le Iene? La tv del 23 aprile

(Di domenica 23 aprile 2023) Per la prima serata in tv, domenica 23su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “La”, con Serena Rossi e Giorgio Marchesi. Il cadavere ritrovato è quello di Giorgia, la prima moglie di Italo. L’autopsia lo scagiona dall’accusa di omicidio ma l’uomo, per il dolore, tenta un gesto estremo, che Maria riesce a impedire. Italo scopre che Vittorio aveva raggirato la famiglia di Giorgia e, in un impeto d’ira, picchia lo zio e sparisce nel nulla. Con Vittorio costretto a letto, Maria si trova a dover gestire tutto da sola e quando Italo torna al casale, tra lui e Maria inizia a nascere un sentimento profondo. Una brutta notizia costringe Maria a partire per la Calabria perché il fratello Giuseppe è gravemente malato e allora Italo le offre la possibilità di non tornare più e di liberarsi di quel matrimonio finto. In Calabria Maria ritrova ...

...tra Silvio Berlusconi e la sua non -Marta Fascina . E, come il Cavaliere, sono sempre di più gli italiani che scelgono di sposarsi per finta. Era il 2018 quando per la prima volta nella,...E ogni volta che nellabiblica il popolo d'Israele ha prodotto un idolo, lo ha fatto perch ... Il sacrificio divenne una colonna della teologia, della liturgia e della pietà: "Una veradi ...La Camera di Commercio di Brindisi per questoin pieno un progetto culturale ma anche ... Quella di Mesagne è unache deve essere conosciuta anche all'estero, perché testimonia come il ...

Storia dell'abito da sposa della Regina Elisabetta II: fu realizzato in soli tre mesi Vogue Italia

«Aspettiamo la sentenza di divorzio da un anno e mezzo ma nel frattempo abbiamo scelto di festeggiare lo stesso». Giulia C. e Ciro S., di 30 e 39 anni, non rinunceranno ...«Noi tutti ci dichiariamo uniti per la vita». Tra le lacrime del pubblico, la battuta finale del copione dell’attore chiude la performance. I due protagonisti e i sei testimoni ...