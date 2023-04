La Sposa | anticipazioni 30 aprile

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 23 aprile 2023) Domenica 162023, su Rai 1 è andata in onda in replica la prima puntata della Serie Tv intitolata La. La serie vanta sei episodi, e vede protagonisti: Serena Rossi e Giorgio Marchesi. La regia è di Giacomo Campiotti. Ad incuriosire i telespettatori sarà la puntata che andrà in onda sulla rete ammiraglia Rai domenica 30, ovviamente sempre in prima serata. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più al riguardo. La: trama quinto episodio Domenica 30, in prima serata su Rai 1 andranno in onda il quinto e il sesto episodio de La. Lefanno sapere che nel corso del quinto episodio i telespettatori assisteranno alla morte improvvisa di Vittorio, l’uomo perderà la vita dopo aver raggirato completamente la famiglia della ...