La schedina del giorno | le scommesse pronte del 23 aprile 2023

Leggi su contropiedeazzurro

(Di domenica 23 aprile 2023) Domenica 23sarà una giornata molto interessante per il calcio italiano e non solo. Oltre al 31° turno di Serie A, andranno in scena importanti match in Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1. In molti di questi campionati alcuni verdetti sono ancora tutti da decidere, con la possibilità che tutto venga ribaltato nella parte finale di stagione. Andiamo ad analizzare le migliori quote e i temi chiave di ogni incontro. La multipla in Serie A Per quanto riguarda la Serie A, si parte da Empoli–Inter, con i neroazzuri che partono con i favori del pronostico nonostante l’impegno settimanale in Champions League. I padroni di casa hanno vinto solo una delle ultime 11 partite in campionato, per cui il segno più probabile è sicuramente il 2. Il secondo match in programma è Udinese–Cremonese, con gli uomini di Ballardini alla disperata ricerca di punti salvezza. ...