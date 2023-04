... perché governa inpersona. Spero che Giorgia Meloni voglia cogliere questa occasione per dire senza ambiguità, lei non è unaambigua, e reticenze che la destra italiana i conti con il ...Lache parte da Matilde Serao, fondatrice di un quotidiano. A lei, e non solo, è dedicata una ...Ladi 33 anni, dopo essersi messa al volante di una Audi A3 turbodiesel per imparare a guidare, avrebbe ingranato - secondo i primi rilievi dei militari - la retromarcia anziché la. ...

La prima donna che: Matilde Serao, fondatrice di un quotidiano - Luce Luce

Nascondeva il tritolo in casa barattato con i gioielli e si fingeva fidanzata dei partigiani per accompagnarli, trasportando un paniere di bombe. Nel dopoguerra diventa corrispondente Rai da Bruxelles ...Al via la nuova edizione de «La Prima donna che», «cura omeopatica» contro gli stereotipi di genere: dal 24 aprile alle 16.05 ogni giorno dal lunedì al ...