La Ocean Viking è arrivata a Bari, a bordo 29 migranti Agenzia ANSA

È arrivata poco fa, nel porto di Bari, la Ocean Viking, la nave della Ong Sos Mediterranée con a bordo 29 migranti - tra cui due minori non accompagnati - soccorsi giovedì sera a largo di Malta e prov ...La nave ha impiegato due giorni per raggiungere Bari, porto di sbarco scelto dalle autorità italiane, percorrendo in mare 770 chilometri.