«La mia forza è stata anche la mia squadra | fatta in gran parte di donne disposte a cambiare mentalità» dice una di loro

Lamamma mi dice: 'Ghe xe queli del Padova'. Io ho detto 'no, via via, no ghe penso, sto' stufo ... l'impegno la rabbia del poareto, la paura di sbagliare sono le 'chiavi' delladel gruppo. ...Non so cosa dire, ripeto ancora una volta che Daniele è l'amore dellavita ... Lui è solido, ... Ma non ho un quarto della sua, del suo carattere... Spero che questo film ricordi, o insegni, ...... rivendicando la bontà della scelta del candidato sindaco effettuata: "Ciao Brindisi" ha ... vice - presidente del Senato nonché responsabile nazionale degli Enti locali perItalia, si è ...

Cancelleri dai 5 Stelle a Forza Italia, la parabola dell’ex frontman grillino in Sicilia: “Qui la m... Il Riformista

Giancarlo Cancelleri, ex esponente del Movimento 5 Stelle, ha deciso di unirsi a Forza Italia. Dopo dieci anni di militanza nel M5S, Cancelleri ha ...Oltre alle circa 400 persone sedute ai tavoli, erano presenti il sen. Maurizio Gasparri, l'on. Salvatore De Meo, l'on. Paolo Barelli, l'on. Alessandro Battilocchio, l'on. Luisa Regimenti, l'on. Giorgi ...