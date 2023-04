La medaglia di Emilia

Leggi su distantimaunite

(Di domenica 23 aprile 2023) “Rinunciare allad’oro? La cosa giusta da fare!” Sono le parole diRossatti, schermitrice che, durante i Tricolori Under 23, non ha approfittato dell’infortunio dell’avversaria Gaia Traditi, che prima di infortunarsi era in vantaggio di tre stoccate, preferendo, invece, indietreggiare e aspettare il suono della sirena dopo i 17 secondi finali per poi consegnarle la vittoria, il titolo italiano e un posto assicurato agli Europei. Unaper la sportività Pressioni, una competizione sfrenata, la vittoria a ogni costo, talvolta persino veri e propri abusi: è capitato più volte che lo sport, specie a livello agonistico, perdesse i suoi valori trasformandosi in un incubo per chi lo pratica.ha ricordato a tutti qual è il vero significato di sport, tanto che ha risposto così: “Lo ...