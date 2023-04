“La mamma lo ha trovato morto nel suo letto” Lutto nel calcio | aveva soltanto 23 anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 23 aprile 2023)nel mondo del. Un giovane sportivo èa 23, improvvisamente. Antonio Rizzo, residente a Supersano, in provincia di Lecce, è stato risenza vita dallanel suo. A stroncarlo probabilmente un malore del quale non si era a conoscenza, visto che il giovane sembrava in perfetta salute. Antonio era un calciatore molto apprezzato nella sua zona: Rizzo infatti ha giocato per diverse squadre salentine riscuotendo sempre grande successo. Di mestiere era un operaio, ma la sua grande passione era appunto il. Come dicevamo è stata la madre a capire che il cuore del figlio si era fermato. La madre del ragazzo, vedendo che il figlio non si alzava dal, è andata in camera sua a chiamarlo e a ...