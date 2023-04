La grazia a Lukaku | il caso figuraccia era diventato europeo | perciò Gravina è intervenuto

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 23 aprile 2023), squalificato nonostante fosse stato oggetto di indegni e beceri cori razzisti dei tifosi juventini. Eraun. Lo scrive Libero. Ildivenne via via di rilevanza non solo nazionale ma anche europea. Le istituzioni del pallone, da sempre impegnate nella lotta ad ogni tipo di razzismo, non avrebbero di certo potuto accettare un epilogo del genere. Elo sa bene. Così, scartabellando il regolamento, è saltato fuori un istituto che in effetti nel nostro calcio non viene utilizzato così spesso: la, appunto. Nel comunicato della Figc si legge: «Considerato che è emerso in maniera inequivocabile dalla relazione della procura ...