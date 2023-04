La Costa D’Avorio punta quasi tutto sull’oro Ma stavolta i cinesi non c’entrano

(Di domenica 23 aprile 2023) Roma, 23 apr – Laè uno dei Paesi africani con la più alta crescita economica e anche quest’anno il Fondo Monetario Internazionale prevede una crescita del Pil del 6,2%, un dato importante che dimostra la dinamicità ivoriana. A trainare questa crescita sono in particolare le esportazioni di materie prime quali cacao (di cui laè il primo produttore mondiale), anacardi e gomma arabica, nonché gli investimenti in infrastrutture che generano posti di lavoro e permettono ai cittadini di spendere, trascinando così i consumi. Ovviamente la strada per diventare una nazione sviluppata è ancora lunga e per tale motivo il governo di Abidjan vuole diversificare la sua economiando a sfruttare le risorse minerarie di cui dispone e tra queste c’è l’oro....

E le nazionalità sono sempre più africane (e Guinea primi in classifica) oltre a egiziani, tunisini, pachistani e cittadini del ...I paesi target per l'incoming sono 32: Albania, Angola, Algeria, Azerbaijan, Brasile, Camerun, Colombia,, Croazia, Danimarca, Ecuador, Egitto, Etiopia, Georgia, Ghana, Giordania, ...ROMA " Ferrero ha rinnovato ed esteso la partnership strategica con Save the Children con un nuovo progetto in. Nel corso della prima giornata dell'European Innovation for Sustainability Summit, Nicola Somenzi, Head of Responsible Sourcing Ferrero e Daniela Fatarella, direttore generale, Save ...