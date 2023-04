La bimba travolta e uccisa dalla mamma? Retroscena choc | la scoperta dei carabinieri

(Di domenica 23 aprile 2023) Un dramma nel dramma. Secondo i primi rilievi e i primi accertamenti delle forze dell'ordine, ladi Aurora, ladi sette anni mortada un'auto ieri pomeriggio, non aveva la patente e non sapeva guidare. È il terribiledell'incidente avvenuto a Casalnuovo, in provincia di Napoli, dove la bambina ha perso la vita dopo essere stata investita da un'Audi A3. Al volante c'era la, Rosa, 33 anni, e accanto alla figlioletta il compagno, miracolosamente illeso. L'ipotesi al momento al vaglio deiè che in quel momento la donna stesse proprio facendo pratica. E, invece di inserire la prima, avrebbe ingranato la retromarcia. Una corsa breve ma l'impatto è stato devastante al punto che laè morta sul colpo. Le indagini sono ...

La, purtroppo, muore sul colpo mentre l'uomo resta miracolosamente illeso. Sconvolta dal dolore Rosa viene portata via a braccia, in attesa che arrivi il marito, fuori casa per lavoro. I ...Unaè morta a Casalnuovo, in provincia di Napoli, dopo essere stata investita da un'auto. La ... Dai primi accertamenti, sembra che la bambina sia statadalla madre mentre la donna ...Lo zio dellapiangeva e si dimenava davanti al corpicino della nipotina riverso a terra, coperto da un telo isolante dorato steso dagli infermieri dell'ambulanza giunta invano a Casalnuovo per ...

La tragedia si era consumata da poco quando, alle 16.15 i Carabinieri sono arrivati in via Emilio Buccafusca, a Casalnuovo, un Comune che si trova alle porte di Napoli. Sono stati avvicinati da divers ...Qualche "testimone" con una pietosa bugia, aveva cercato di proteggendo la donna, attribuendo la responsabilità ad un'auto pirata ...