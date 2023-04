Kvaratskhelia a terra | proteste del Napoli | possibile cartellino rosso alla Juventus!

(Di domenica 23 aprile 2023) Juventus-, il big match del turno numero 31 del nostro campionato, è ancora ferma sul risultato di 0-0. Fino ad ora, l’equilibrio ha regnato in questa partita, con poche occasioni da gol da entrambi i lati. A far discutere molto, l’episodio che ha visto protagonisti Gatti e, con il georgiano che è rimasto sdraiato aper qualche minuto. Il difensore bianconero, circamezz’ora di gioco, ha colpito in pieno il numero 77 partenopeo. Di seguito la spiegazione ai microfoni di DAZN di Luca Marelli. Luca Marelli a DAZN: “C’erano gli estremi per valutarlo come condotta violenta” LA SPIEGAZIONE DI MARELLI “Episodio molto al limite. Il pugno chiuso, il ghigno di Gatti: secondo me c’erano gli estremi per chiamare la off-field review. Il difensore bianconero ha seriamente rischiato di ...

45' - L'arbitro concede 2 minuti di recupero. 42' - Kvaratskhelia va via in mezzo a due sulla sinistra, poi appoggia a Mathias Olivera. Sul cross è bravo Danilo a spazzare. 40' - Rabiot interviene tro ...C'è anche Hakim Ziyech nella lista dei desideri del Napoli per la prossima stagione. Lo riferisce il Mirror, secondo cui l'esterno marocchino potrebbe essere utilizzato dal Chelsea come pedica di scam ...