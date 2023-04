Koulibaly al Chelsea è stato un flop | Allegri lo ha chiamato per portarlo alla Juventus Gazzetta

(Di domenica 23 aprile 2023)? È una possibilità, ne scrive ladello Sport. Anche se per ora non c’è nulla di concreto.gioca sul fatto cheè scontento al: acquidal Napoli per 38 milioni più bonus, è giàbollato comestampa inglese e in estate potrebbe rientrare tra gli esuberi. Qui entrerebbe in gioco la, che ovviamente punta a spuntare le condizioni economiche più favorevoli. L’idea bianconera sarebbe un’operazioneLukaku, ovvero un prestito secco a una cifra accessibile e senza obbligo di riacquisto. Naturalmente come l’attaccante belga anchedovrebbe essere disposto a ...

La Juve chiama Koulibaly. Infelice al Chelsea, Allegri lo tenta per un affare low cost La Gazzetta dello Sport

