Kenya | fedeli di una setta si lasciano morire di stenti | trovate decine di tombe in una foresta

Leggi su tpi

(Di domenica 23 aprile 2023) Fino ad ora sono 21 i corpi ritrovati dalle autorità keniote, ma potrebbero essere molti di più i morti scoperti nelladi Shakahola, nei pressi della città costiera di Malindi sui quali la polizia si interroga. In alcunesono stateintere famiglie, si sospetta si tratti di membri di unareligiosa il cui capo predicatore avrebbe organizzato un suicidio di massa. Sotto accusa è finito Paul Mackenzie Nthenge, leader spirituale arrestato e incriminato per quanto accaduto. L’emittente statale KBC lo ha descritto come un “leader di una”. “Abbiamo appena iniziato il lavoro di scavo e questo ci fa pensare che le vittime siano veramente tante” ha detto una fonte anonima della polizia all’Afp. Gli inquirenti credono che Nthenge abbia convinto i suoi seguaci a ...