Kena Mobile | PROMO 130GB a meno di 7 euro al mese

La PROMO diè una della soluzioni più ricercate ed interessanti sia per quanto riguarda il costo davvero accessibile a tutti sia per il contenuto offerto. Vediamo dunque come richiedere l'attivazione ...Se sei cliente, Digi, Enegan e Federpuoi sottoscrivere l' offerta Ho 7,99 include minuti e sms illimitati e 150 Giga in 4G a 7,99 euro al mese. L' attivazione e la sim sono gratis ...Oggi vediamo l'esclusiva PROMOche attualmente viene proposta ONLINE senza vincoli e con il solo pagamento del costo di attivazione iniziale. Questa tariffa economica - stiamo parlando di meno di 7 euro al mese - è ...

Offerte per passare a Kena Mobile ad aprile 2023 Facile.it

Scopri l'esclusiva PROMO di Kena Mobile con 130 Giga di internet, minuti illimitati e molto altro a 6,99 euro mensili ...Attiva online la promo Kena 6,99 130GB STAR per avere minuti illimitati, sms e 130 giga di traffico a 6,99 euro ...