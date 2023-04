Juventus-Napoli stasera in tv | orario | canale e diretta streaming Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 23 aprile 2023) Le indicazioni per seguire intv la sfida tra, valevole per la trentunesima giornata di. Chiaramente il big match di questo turno di campionato. Tanta curiosità di vedere come gli uomini di Spalletti reagiranno alla delusione arrivata dalla Champions. Invece è stata una settimana positiva per i bianconeri, che hanno agguantato un posto tra le prime quattro in Europa League e con la restituzione dei punti si ritrovano terzi in classifica. In più, la sconfitta della Lazio permetterebbe a Vlahovic e compagni di effettuare il sorpasso in caso di vittoria odierna. La sfida è in programma oggi, domenica 23 aprile alle ore 20:45 all’Allianz Stadium.sulla piattaforma Dazn e tramite ilZona Dazn ...