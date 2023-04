Juventus-Napoli | le formazioni ufficiali | Soulé dal 1? | sorpresa Ndombele

Leggi su contropiedeazzurro

(Di domenica 23 aprile 2023) La 31a giornata di Serie A è iniziata nella serata di venerdì 21 aprile, aprendo così i battenti al terzo weekend di calcio italiano del mese. Il big match del turno, però, si gioca come posticipo di domenica 23, nella splendida cornice fornita dall’Allianz Stadium di Torino. A sfidarsi saranno, per tre punti che pesano molto più di quanto ci si possa aspettare in chiave classifica, soprattutto per quanto riguarda i padroni di casa. Khvicha Kvaratskhelia,@livephotosport, tre punti pesanti all’Allianz Stadium I bianconeri guidati da Massimiliano Allegri devono assolutamente approfittare del passo falso commesso dalla Lazio di Maurizio Sarri, uscita sconfitta dallo Stadio Olimpico contro il Torino. I granata potrebbe aver fatto a tutti gli effetti un ...