Juventus-Napoli | le formazioni ufficiali | sorpresa Ndombele e Soulè

Leggi su napolipiu

(Di domenica 23 aprile 2023)ledella sfida che si gioca all’Allianz Stadium. C’ètitolare al posto di Zielinski. Juve earrivano al big match della 31sima giornata di Serie A con umore completamente diverso. I bianconeri sono in semifinale di Europa League e si sono visti cancellare, almeno momentaneamente la penalizzazione. Ilmastica amaro per l’eliminazione dalla Champions League, ma ha l’occasione di allungare ulteriormente sul secondo posto, dopo la sconfitta della Lazio.: leAllegri fa due cambi importanti tra le fila dei bianconeri. In difesa il trio di centrali sarà composto da Gatti, Rugani e Danilo, quindi fuori Bremer, in ...