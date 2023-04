Juventus-Napoli | la polemica sul gol annullato | “Sono anni che lo spiegano!”

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 23 aprile 2023) Ilha battuto laper 1-0 al termine di una gara ricca di emozioni. Il gol che ha permesso il successo agli azzurri, griffato da Jack Raspadori, è arrivato negli ultimi istanti di gara, dopo che ai bianconeri era statoun gol grazia all’intervento del Var. L’arbitro dopo l’on field review ha deciso di punire l’intervento di Milik su Lobotka da cui è partito il contropiede della, poi chiusosi con la conclusione vincente di Di Maria. Il problema del gola #DiMaria non è tanto il contatto di #Milik, che può essere falloso:che spiegano che queste cose restano in campo (alcuni esempi ma ce nealtri).Manca un rosso per #Gatti nell’occasione del colpo a #Kvaratskhelia ...