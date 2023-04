Juventus-Napoli | ecco perché Spalletti non ha parlato in conferenza

Magie del calendario asimmetrico. All'andata, era il 13 gennaio, la disfatta con ilaprì la settimana più nera della stagione della, chiusa con i 15 punti di penalizzazione. Il ritorno, per una curiosa ironia della sorte, arriva domenica in coda alla settimana che ha ...Oggi si gioca. Ghoulam ricorda la vittoria in finale di Supercoppa, a Doha. "Il giorno più bello dei miei anni in Italia, la vittoria nella finale di Supercoppa a Doha, una partita ...Calciomercato, alla ricerca di un direttore sportivo nell'agenda c'è pure quello del. Che se lo potrebbe nel caso portare in bianconero La conferma dell'inibizione a Federico Cherubini mette la ...

Il Napoli cala dal Benfica il primo colpo del 2023, Inter beffata sul nascere. Giuntoli regala a Spalletti un titolare di lusso.Polemica social dopo la 'grazia' concessa dalla FIGC e da Gabriele Gravina a Romelu Lukaku, la cui squalifica (inizialmente di una giornata) è stata ...