Juventus-Napoli 0-1 | Top & Flop del big match di Serie A

Leggi su contropiedeazzurro

(Di domenica 23 aprile 2023) La 31a giornata diA ha mostrato dei risultati importanti per la classifica in ogni partita. Laperde in casa, all’Allianz Stadium, contro unmeritevole sia della vittoria che dello Scudetto, ormai sempre più vicino alla città campana. Decisiva la rete del subentrato Giacomo Raspadori, che gioca poco ma fa la cosa migliore di tutta la gara dei partenopei. Altra sconfitta stagionale per Masimiliano Allegri. VEDI TOPDELLA>>> L'articolo proviene da Footballnews24.it.