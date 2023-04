Juventus-Napoli 0-1 | Raspadori salva Spalletti in extremis | News

22.46 Calcio, Serie A:0 - 1 Ilpassa in casa dellae si prepara a festeggiare lo scudetto. Con lo 0 - 1 dello Stadium, Lazio a 17 punti a sette giornate dalla fine. Bianconeri fermi a ...Ilsbanca l'Allianz Stadium in pieno recupero con Raspadori, con la capolista che si porta a +17 ... A breve il servizio completo: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte ...Gol, 1 - 0. Anzi, no. A pochi minuti dalla fine della partita lapassa in vantaggio sulcon un contropiede bruciante di Angel Di Maria . Dopo la lunga e rumorosa esultanza, però, la doccia gelata: il gol non è buono. Ecco cosa è successo. Il fallo ...

Juventus – Napoli 0-1 highlights e gol: le azioni principali della sfida della trentunesima giornata di Serie A 2022/23 Il Napoli batte 1-0 la Juventus all’Allianz Stadium nella sfida della ...Il Napoli passa a Torino nel posticipo della 31esima giornata di Serie A: un gol di Raspadori all’ultimo respiro abbatte la Juventus all’Allianz Stadium. Nel primo tempo tanto agonismo in campo ma ...