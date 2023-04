Juventus-Napoli 0-1 | Raspadori | “Hanno dimostrato di volermi bene”

(Di domenica 23 aprile 2023) Prima l’infrasettimanale legato ai ritorni dei quarti di finale delle coppe europee targate UEFA, poi 8 partite della 31a giornata di Serie A,introdotto tifosi ed appassionati ad una delle partite più attese della stagione. Quella traè stata una gara molto combattuta, vinta dai partenopei allo scadere grazie alla splendida volée di Giacomo, match winner che porta tre punti dal netto sapore di Scudetto e tricolore. Luciano Spalletti, allenatore del@livephotosport Una sfida, quella contro la, cha rappresenta tanto in vista delle ultime uscite. Nel post-partita, lo stessoha commentato, ai microfoni di DAZN, la gara: “Sono veramente scosso, emozionatissimo. È stata una partita difficile, ma ci abbiamo ...

...30 Empoli - Inter 0 - 3 15:00 Udinese - Cremonese 3 - 0 15:00 Monza - Fiorentina 3 - 2 18:00 Milan - Lecce 2 - 0 20:450 - 1 CALCIO - PREMIER LEAGUE 15:00 Bournemouth - West Ham 0 - ...

Gatti colpisce Kvara alla testa, social scatenati: "Solo in Italia non è rosso" La Gazzetta dello Sport

Durante Juventus-Napoli c'è stato un caso da moviola tra Gatti e Kvaratskhelia che ha fatto infuriare i tifosi azzurri. Durante un'azione al limite dell'area bianconera, il difensore della Juventus Ga ...Il Napoli vince 1-0 sul campo della Juventus nel match valido per la 31esima giornata della Serie A 2022-2023. I bianconeri restano a 59 punti, a due lunghezze dal secondo posto occupato dalla Lazio.