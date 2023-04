Juventus-Napoli 0-0 | annullato un gol a Di Maria | segui la Serie A in diretta LIVE

Sale la protesta social dei tifosi del- e non solo - per il contatto Gatti - Kvaratskhelia al 31' del primo tempo del match di Torino tra gli azzurri e la Juve. Il ghigno In particolare ci si concentra sull'espressione del volto ...Commenta per primoè un match sempre acceso, non solo per questioni di classifica con i bianconeri in lotta per un piazzamento Champions League e gli azzurri lanciati verso lo scudetto, ma anche per la ...Notiziecalcio - Proseguono i cori anti -da parte dei tifosi juventini all' Allianz Stadium . In questi minuti si è udito distintamente il solito refrain " Abbiamo un sogno nel cuore,usa il sapone ", da parte dei supporters ...

80' - Sugli sviluppi di un corner Gatti serve Rugani, il difensore prova in volo ma la palla finisce alta. 75' - Ci prova Elmas da fuori area, palla sopra la traversa. 73' - ...83' - GOL DELLA JUVE! Palla in profondità per Di Maria, scattato sul filo del fuorigioco. El Fideo va a tu per tu con Meret, calcia e non sbaglia: 1-0 Juventus! 81' - MILIK! Il Napoli perde palla in c ...