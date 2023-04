Juventus 0-1 Napoli | Allegri urla verso la panchina azzurra durante la visione della VAR

Allegri, le parole dopo Juve -Sugli episodi arbitrali : " Bisogna accettare le decisioni arbitrali come abbiamo sempre fatto, bisogna rimanere sereni per non perdere energie, tanto il ...Commenta per primo Amir Rrahmani, difensore del, ha postato una foto di squadra dopo la vittoria ottenuta all'ultimo minuto sullaa Torino, con una didascalia che sa di trionfo: 'ricordate questa foto per tutta la vita', il ...33 Massimiliano Allegri , tecnico della, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta casalinga contro il: 'Dispiace aver perso una partita del genere, ma sul gol ci siamo fermati dall'altra parte del campo, su questo dobbiamo ...

Durante Juventus-Napoli c'è stato un caso da moviola tra Gatti e Kvaratskhelia che ha fatto infuriare i tifosi azzurri. Durante un'azione al limite dell'area bianconera, il difensore della Juventus Ga ...Il Napoli vince 1-0 sul campo della Juventus nel match valido per la 31esima giornata della Serie A 2022-2023. I bianconeri restano a 59 punti, a due lunghezze dal secondo posto occupato dalla Lazio.