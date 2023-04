Juve | Szczesny | «La classifica ha portato entusiasmo»

Leggi su calcionews24

Le parole di Wojciech, portiere della, prima del calcio d'inizio della partita dei bianconeri contro il Napoli Wojciechha parlato ai microfoni di DAZN prima di-Napoli. Di seguito le sue parole. NUOVA– «Sicuramente haun po' di, ma per noi non è cambiato tanto. I punti che abbiamo ora sono quelli che abbiamo guadagnato. Non abbiamo fatto nulla, servono altri risultati per raggiungere la Champions». COME SI SENTE – «Tranquillo. Abbiamo fatto tutti i controlli e sto bene. Non sappiamo cosa sia successo, ma sto bene e non vedo l'ora di uscire in campo».