Juve | Scanavino | «Gli ultimi mesi molto complicati | soddisfatti del ricorso»

(Di domenica 23 aprile 2023) Le parole di Maurizio, CEO della, prima del calcio d’inizio della sfida dei bianconeri con il Napoli Maurizio, CEO della, ha parlato ai microfoni di DAZN prima di del calcio d’inizio della sfida con il Napoli. Di seguito le sue parole. SENTENZA – «Siamoche ilsia stato accettato e speriamo di non avere ulteriori sorprese negative in futuro. Dobbiamo aspettare di vedere le motivazioni che hanno portato i giudici a prendere questa decisione, lo sapremo nelle prossime 2 o 3 settimane e lì il perimetro su nuove penalizzazioni sarà più chiaro». LUKAKU ESULLA CURVA – «Una partita di questo tipo merita uno stadio pieno. Siamoche il nostrosia stato ...

Cherubini e- calciomercato.itAl Direttore sportivo è stata di fatto confermata l'... Arrivato allanel 2012 per volontà di Marotta e con un contratto in scadenza nel 2024, adesso il ......nelle due coppe per le quali è ancora in corsa - Coppa Italia ed Europa League - lasi trova ... del Chief Football Officer Calvo e del direttore generalel'operato di Allegri è ......gennaio punto di riferimento dell'area sportiva a metà strada tra Max Allegri e Maurizio. Respinto, tra gli altri, il ricorso di Cherubini ora ladeve rompere gli indugi e accelerare: ...

Juve, Scanavino: "Soddisfatti del ricorso al Coni. Lukaku Vogliamo combattere il razzismo" GianlucaDiMarzio.com

"Siamo soddisfatti che il ricorso sia stato accettato e speriamo di non avere ulteriori sorprese negative in futuro": così l'amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, sulla sentenza ...Il direttore generale della Juventus, Maurizio Scanavino, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima dell'inizio del match contro il Napoli ...