Juve-Napoli LIVE | squadre in campo

(Di domenica 23 aprile 2023) Il match valido per la 31esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca All’Allianz Stadium,si affrontano nel match valido per la 31esima giornata di Serie A.

Le parole di Hirving Lozano, attaccante delprima del calcio d'inizio della sfida tra i campani e laHirving Lozano, attaccante del, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara con la Juventus. Di seguito le sue parole "Mi aspetto chiaramente unadiversa. Sarà una partita fisica ...Le parole di Wojciech Szczesny, portiere della, prima del calcio d'inizio della partita dei bianconeri contro ilWojciech Szczesny ha parlato ai microfoni di DAZN prima di. Di seguito le sue parole. NUOVA CLASSIFICA ...Commenta per primo Wojciech Szczesny , portiere della Juventus , è intervenuto a Dazn prima della sfida con ile ha parlato della nuova classifica dopo la restituzione dei 15 punti: 'Ha portato un po' di entusiasmo, ma alla fine per noi non è cambiato tanto, i punti che abbiamo sono quelli guadagnati in ...

Juventus-Napoli, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

Hirving Lozano, attaccante del Napoli, prima del big match sul campo della Juventus è intervenuto al microfono di DAZN: "Sarà una partita molto diversa dall'andata, molto fisica e molto tecnica. La ...TORINO - Juventus-Napoli, ecco l'arrivo del pullman degli azzurri all'Allianz Stadium. Di seguito il video di "Napoli Magazine". Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ...